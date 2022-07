Азиатские рынки акций растут, кроме индекса Hang Seng

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в четверг, кроме гонконгского индикатора. Инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США.

Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы. Председатель ФРС Джером Пауэлл, в свою очередь, дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики и отметил, что она не находится в рецессии, и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии.

Гонконгский Hang Seng в 8:10 по Москве снижался на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite тем временем рос на 0,6%.

В Гонконге наиболее всего дешевеют акции строительных и девелоперских компаний на фоне продолжающегося кризиса в сфере недвижимости страны. Издание The Wall Street Journal сообщило, что инвесторы одного из крупнейших представителей отрасли в Китае, столкнувшегося с долговыми проблемами, China Evergrande Group требуют от компании предоставить объяснения об изъятии около $2 млрд местными банками. Бумаги Longfor Group Holdings Ltd. дешевеют на 4,4%, China Resources Land Ltd. - на 2,8% и Country Garden Holdings Co. Ltd. - на 2,5%.

Между тем в лидеры роста среди компонентов Hang Seng выходят акции производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+2,5%), владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+1,7%) и оператора казино Sands China Ltd. (+1,6%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 по Москве рос на 0,26%.

Котировки акций автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. подскочили на 11,4% после публикации квартальных результатов. Компания в первом финквартале увеличила чистую прибыль более чем в 6 раз, нарастила выручку на 22% и улучшила годовой прогноз.

Южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,8%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,3%. Компания в апреле-июне увеличила выручку на 21,6%, чистую прибыль - на 15%.

Акции крупного южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 0,5%, производителя электроники LG Electronics Inc. - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%.

Акции горнодобывающей Fortescue Metals Group Ltd. прибавляют в цене 1,8%. Компания отчиталась о росте добычи железной руды в фингоду, завершившемся в июне, и дала оптимистичный прогноз.

Капитализация австралийского онлайн-ритейлера Kogan.com Ltd. подскочила на 53%. Компания опубликовала предварительные результаты за четвертый финквартал, в которых сообщила, что вернулась к прибыли.

Объем розничных продаж в Австралии в июне вырос на 0,2% по сравнению с маем, показали данные статистического бюро страны. В предыдущем месяце показатель увеличился на 0,7%. Аналитики в среднем ожидали роста июньских розничных продаж на 0,5%.