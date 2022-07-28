Казахстанская "Азия Авто" названа возможным покупателем завода VW в Калуге

В беседе с "Ведомостями" эксперты усомнились в способности компании купить этот актив

Завод Volkswagen Group Rus в Калуге Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen ищет покупателя на свой завод в Калуге (ООО "Фольксваген Груп Рус"), приобрести ешл может казахстанская "Азия Авто", пишут "Ведомости".

О том, что VW ищет покупателя на калужский завод, газете сообщил источник, который считает потенциальным покупателем казахстанскую компанию. У "Азии Авто" есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda, что позволит сохранить производство в Калуге, но уже под контролем казахов, а немецкому концерну - выйти из прямого владения активом. По словам источника газеты, VW намерен определиться с продажей до конца года.

Представитель VW сказал "Ведомостям", что компания следит за текущими событиями и рассматривает разные сценарии, но никаких решений не принято.

Источник издания, работающий с автозаводами иностранных компаний в России, усомнился в том, что "Азия Авто" может купить VW, из-за ее непростого положения.

"Азия Авто" до 2021 года занималась сборкой машин Lada, Kia, Skoda и Chevrolet в казахском Усть-Каменогорске. Основным владельцем предприятия является бизнесмен Анатолий Балушкин. В 2020 году Министерство индустрии Казахстана разорвало с ним соглашение о промсборке и из-за невыполнения требований по локализации потребовало вернуть более $400 млн ранее предоставленных субсидий. Балушкин был объявлен в розыск в Казахстане по обвинению в мошенничестве. "АвтоВАЗ" в прошлом году перенес сборку своих моделей в Казахстане на другое предприятие - "Сарыаркаавтопром" в Костанае.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, на которого ссылается газета, отмечает, что у "Азия Авто" есть соглашение с VW. Но компания находится в стадии банкротства и не имеет ресурсов на покупку российского автозавода. Стоимость двух активов - автозавода VW и завода двигателей в Калуге - эксперт оценил примерно в 450-600 млн евро в зависимости от износа оборудования. По его словам, VW может выдать кредит казахстанской компании на покупку российских активов, что будет способствовать выходу "Азия Авто" из кризиса, но риски VW при этом будут очень высокими.

Volkswagen 3 марта сообщил, что прекращает ввоз автомобилей в Россию и производство в стране. Был остановлен завод ООО "Фольксваген Груп Рус" в Калуге и контрактная сборка в Нижнем Новгороде, где VW производит машины Skoda.

В начале апреля источники "Ведомостей", информированные о планах Volkswagen, допускали, что производство в Калуге и Нижнем Новгороде может возобновиться не раньше июня или июля 2022 года.

В начале июня VW сообщила, что из-за высокого уровня неопределенности решила свернуть свой офис в Нижнем Новгороде и уволить его сотрудников. Сокращения не должны были коснуться производственной сборочной площадки в регионе.