Суд удовлетворил иск "Совкомбанк факторинга" к трейдеру "Калита" на 200 млн рублей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ООО "Совкомбанк факторинг" к омскому ООО "Калита" о взыскании 200 млн рублей. Об этом говорится на сайте суда.

Другие данные пока не опубликованы.

Соответчиком "Калиты" выступает ее "дочка" - ООО "Стройтехинвест" (Омск), которая также является оферентом по облигациям.

В производстве суда также находится иск ООО "РТС-капитал", ответчик - только ООО "Калита", сумма требований о взыскании по нему - 9,663 млн рублей.

На запрос компании "Регион финанс", представляющей держателей облигаций, о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ранее ответил, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным". Причинами "Калита" назвала повышение ставки Банка России, приостановку банками-кредиторами выдачи новых кредитных траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности, прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности, а также возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании.

12 апреля "Калита" допустила технический дефолт при выплате 6-го купона по облигациям серии 001Р-03 на сумму 1,602 млн рублей.

Ранее о возможности подобного развития событий предупреждала сама компания, а также рейтинговое агентство "Эксперт РА". В конце марта "Эксперт РА" снизило рейтинг кредитоспособности "Калиты" до уровня "ruC" и изменило прогноз на "развивающийся".

Пересмотр был обусловлен публикацией 30 марта 2022 года компанией "Калита" сообщения о рисках кредитоспособности, в котором указан факт наличия просроченной задолженности перед действующими кредиторами. Агентство трактовало факт неисполнения обязательств перед кредиторами в срок как технический дефолт.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн руб. с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные, ближайшая выплата запланирована на 20 апреля.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, покупая их у крупных НПЗ и продавая малым и средним предприятиям в более чем 30 регионах.

По данным "СПАРК-Интерфакс", конечные бенефициары компании - Елена Миронова (55,56%) и Сергей Дворниченко (44,44%).