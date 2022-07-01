"Калита" допустила техдефолт при выплате купона по облигациям на 3,2 млн рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ООО "Калита" (Омск) допустило технический дефолт при выплате 22-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,204 млн рублей.

Причиной неисполнения обязательств компания назвала "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

По всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.

Ранее на запрос представителя владельцев облигаций о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным", более того, у компании отсутствуют средства даже на проведение общих собраний бондхолдеров.

Причинами неисполнения обязательств "Калита" называла рост ключевой ставки Банка России и приостановку банками-кредиторами выдачи новых кредитных траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности, а также возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании.

Кроме того, сообщалось о трех судебных исках по взысканию с "Калиты" задолженности от ООО "Совкомбанк факторинг", Альфа-банка и ООО "РТС-капитал".

В конце апреля "Эксперт РА" понизило рейтинг "Калиты" до "ruD" со "стабильным" прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, выступая в трех десятках регионов посредником между крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами и предприятиями малого и среднего бизнеса.