Трейдер "Калита" проинформировал владельцев облигаций о рисках

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Омское ООО "Калита" сообщило владельцам своих облигаций о рисках для непрерывной работы бизнеса и сохранения его кредитоспособности. Об этом сообщила пресс-служба компании, которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами.

"На фоне масштабного экономического кризиса наша компания столкнулась с рядом принципиальных трудностей. Начиная с конца февраля, мы не смогли продолжить выборки заемных средств в рамках действующих лимитов, вне зависимости от ставок и прочих возможных параметров. Мы были готовы на любые условия кредитов, но не смогли найти компромисс с кредитующими организациями. В настоящий момент мы вышли на просроченную задолженность по некоторым кредитам и продолжаем переговоры с банками", - говорится в сообщении

"Важнейший актив нашего бизнеса - портфель дебиторской задолженности (задолженность наших клиентов перед компанией). Мы мобилизовали все ресурсы для того, чтобы максимально сократить дебиторскую задолженность, с целью создания необходимого денежного потока для исполнения своих финансовых обязательств. Однако наши клиенты, в основном, представители малого бизнеса, остро почувствовали нарушение логистических цепочек и сокращение бизнеса крупнейших добытчиков и производителей России. Крупный бизнес заморозил новые проекты и часть оплат по старым, это привело к снижению выручки наших клиентов. В результате темпы сбора дебиторской задолженности находятся на уровнях ниже наших ожиданий", - сообщила "Калита".

Компания прикладывает все усилия, чтобы выйти на договоренности с банками, максимально снизить задолженность своих клиентов перед компанией, продолжать исполнять обязательства по облигационным выпускам. "Однако мы видим значительные риски для непрерывной работы бизнеса и сохранения его кредитоспособности и считаем необходимым проинформировать об этом держателей наших облигаций", - предупреждает эмитент.

Ситуацию с возможными трудностями "Калиты" прокомментировал "Интерфаксу" член Совета ассоциации владельцев облигаций Александр Рыбин.

"На конец года у компании было примерно 1,1 млрд рублей долга, из которых около 400 млн рублей - банки (банковские кредиты - ИФ). На рынке известно, что после выпуска 150 млн рублей облигаций в октябре 2021 года компания пыталась получить ликвидность различными путями, в том числе и на платформах краудфандинга. Видимо, уже тогда ситуация с притоком денег от операционной деятельности складывалась не лучшим образом и банки были не готовы увеличивать финансирование. И на фоне событий конца февраля - марта, ухудшения платежной дисциплины в малом и среднем бизнесе, банк ожидаемо потребовал возврата кредита", - сказал он.

"Остается лишь один вопрос, осознавал ли андеррайтер - "Иволга капитал", эти риски, размещая облигации в ноябре? И если осознавал - предупреждал ли о них инвесторов?" - сказал Рыбин.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные, ближайшая выплата запланирована на 1 апреля.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 25 февраля подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне "ruВ+" со стабильным прогнозом.

Агентство подчеркивало, что видит определенные риски действующей стратегии эмитента, которая заключается в обеспечении высоких темпов роста выручки за счет реализации нефтепродуктов компаниям МСП с использованием торгового финансирования. "За период 2016 - 9М 2021 гг. доля дебиторской задолженности в активах выросла с 48% до 85%", - говорилось в релизе. По мнению агентства, кредитование компаний МСП в условиях волатильной экономической конъюнктуры создаёт дополнительный риск невозврата выданных средств и дальнейшего увеличения периода оборачиваемости дебиторской задолженности, что повышает риски кассовых разрывов.

Ликвидность компании оценивалась агентством как слабая. "Операционный денежный поток "Калиты" на протяжении последних нескольких лет, кроме 2019 года, характеризовался отрицательными значениями по причине наращивания инвестиций в оборотный капитал на фоне роста объемов продаж и одновременного падения оборачиваемости дебиторской задолженности, что вынуждало компанию наращивать долг. По итогу 2020 года дефицит сальдо операционного денежного потока достиг исторического рекорда", - предупреждало агентство.

Агентство также отмечало сложности в секторе нефтетрейдеров с привлечением банковского фондирования. "Такая ситуация в совокупности с отсутствием у компании доступных невыбранных лимитов создаёт высокие риски рефинансирования краткосрочных кредитов и займов на фоне финансирования дефицита операционного денежного потока. Во многом по этой причине компанией было принято решение о расширении кредитного портфеля в пользу более дорогих и долгосрочных облигационных займов, возможности досрочного погашения которых более ограничены", - добавило агентство.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, выступая посредником между крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами и предприятиями малого и среднего бизнеса. Компания осуществляет оптовые отгрузки нефтепродуктов более чем в 30 регионах компаниям в сфере грузоперевозок, торговли, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, лесного хозяйства.

По информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", конечные бенефициары - Елена Миронова (55,56%) и Сергей Дворниченко (44,44%).

По данным отчетности ООО "Калита" по стандартам РСБУ, которые приводило "Эксперт РА", активы компании на 30 сентября 2021 составляли 1,476 млрд рублей, капитал - 370 млн рублей. Выручка по итогам 9 месяцев 201 года составила 4,560 млрд рублей, чистая прибыль - 63 млн рублей.