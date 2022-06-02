У трейдера "Калита" нет денег на проведение собрания держателей облигаций

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ООО "Калита" (Омск, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами) в ответ на запрос представителя владельцев облигаций (ПВО) сообщило, что у него нет денег, чтобы созвать и провести собрание владельцев облигаций. Об этом сообщил ПВО - "Регион финанс".

"Представителем владельцев облигаций получено письмо эмитента с информацией о том, что поиск финансирования для созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций (ОСВО) не увенчался успехом, эмитент не может гарантировать оплату услуг НКО АО НРД по проведению ОСВО", - отмечается в сообщении ПВО.

Ранее на запрос ПВО о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным".

В качестве причин неисполнения обязательств "Калита" указывала рост ключевой ставки Банка России и приостановку банками-кредиторами выдачи новых траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности, а также возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании.

Кроме того, сообщалось о трех судебных исках по взысканию с "Калиты" задолженности: от ООО "Совкомбанк факторинг", Альфа-банка и ООО "РТС-капитал". По иску Альфа-банка на средства компании был наложен арест.

В конце апреля "Эксперт РА" понизило рейтинг "Калиты" до "ruD" со "стабильным" прогнозом.

Сейчас в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные, ближайшая выплата запланирована на 31 мая.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, выступая в качестве посредника между крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами и предприятиями малого и среднего бизнеса. Компания осуществляет оптовые отгрузки нефтепродуктов более чем в 30 регионах компаниям, которые занимаются грузоперевозками, торговлей, сельским и лесным хозяйством, инфраструктурным строительством.