Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

У трейдера "Калита" нет денег на проведение собрания держателей облигаций

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ООО "Калита" (Омск, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами) в ответ на запрос представителя владельцев облигаций (ПВО) сообщило, что у него нет денег, чтобы созвать и провести собрание владельцев облигаций. Об этом сообщил ПВО - "Регион финанс".

"Представителем владельцев облигаций получено письмо эмитента с информацией о том, что поиск финансирования для созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций (ОСВО) не увенчался успехом, эмитент не может гарантировать оплату услуг НКО АО НРД по проведению ОСВО", - отмечается в сообщении ПВО.

Ранее на запрос ПВО о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным".

В качестве причин неисполнения обязательств "Калита" указывала рост ключевой ставки Банка России и приостановку банками-кредиторами выдачи новых траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности, а также возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании.

Кроме того, сообщалось о трех судебных исках по взысканию с "Калиты" задолженности: от ООО "Совкомбанк факторинг", Альфа-банка и ООО "РТС-капитал". По иску Альфа-банка на средства компании был наложен арест.

В конце апреля "Эксперт РА" понизило рейтинг "Калиты" до "ruD" со "стабильным" прогнозом.

Сейчас в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные, ближайшая выплата запланирована на 31 мая.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, выступая в качестве посредника между крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами и предприятиями малого и среднего бизнеса. Компания осуществляет оптовые отгрузки нефтепродуктов более чем в 30 регионах компаниям, которые занимаются грузоперевозками, торговлей, сельским и лесным хозяйством, инфраструктурным строительством.

Калита Омск Регион-Финанс НРД Совкомбанк Альфа-банк РТС-капитал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ассоциация кондитеров признала сложности с логистикой и импортом сырья и упаковки

В Москве построят изогнутый пешеходный мост через Нагатинский затон

В Москве построят изогнутый пешеходный мост через Нагатинский затон

Минфин готов урегулировать претензии инвесторов о доппроцентах по евробондам "Россия-2022"

Минфин готов урегулировать претензии инвесторов о доппроцентах по евробондам "Россия-2022"

Котировки "Мосэнерго" подскочили более чем на 5% на новостях о дивидендах

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

В программу льготной IT-ипотеки вошли 49 банков и три региональных оператора

МКБ опубликовал сокращенный годовой отчет вопреки тенденции закрывать данные

МКБ опубликовал сокращенный годовой отчет вопреки тенденции закрывать данные

Ozon договорился с держателями 36% облигаций о приостановке требования полного погашения

Программы расписок следуют в депо. Обзор

Программы расписок следуют в депо. Обзор
Военная операция на Украине

Байден объявил о передаче Украине систем HIMARS

Байден объявил о передаче Украине систем HIMARS
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });