Nestle признала только 71 млн франков списаний в России

Списания связаны с недвижимостью и производственным оборудованием

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, после оценки своего российского бизнеса в соответствии с нормами МСФО заключила, что изменения в операционной и правовой среде в России не повлияли на ее контроль над российскими операциями.

Кроме того, Nestle не произвела списания, связанные с бизнесом в России, даже несмотря на значительное сокращение операций, отмечается в отчетности. Однако она признала списания в размере 71 млн франков, относящиеся к объектам недвижимости и производственному оборудованию в России.

В первом полугодии 2022 года Nestle уменьшила чистую прибыль на 12%, но нарастила выручку на 9% и улучшила годовой прогноз.

Чистая прибыль компании в январе-июне 2022 года снизилась до 5,25 млрд швейцарских франков ($5,46 млрд) с 5,95 млрд франков годом ранее. Nestle отметила, что уменьшение показателя произошло из-за списаний и увеличения выплат налогов.

Выручка компании выросла до 45,58 млрд швейцарских франков с 41,76 млрд франков годом ранее. В органическом выражении показатель повысился на 8,1%. Наиболее всего выросли продажи корма для домашних животных марки Purina PetCare.

В Европе (в этот регион входят операции в России) органический рост выручки Nestle составил 7,1%, в Северной Америке - 9,6%, в Латинской - 13,6%. Выручка в странах Северной Африки и Ближнего Востока повысилась в органическом выражении на 8,2%, в Китае - на 2,3%.

Компания улучшила годовой прогноз, в соответствии с которым она по итогам 2022 года ожидает органический рост продаж в районе 7-8%, вместо ранее прогнозировавшихся 5%. Показатель рентабельности по операционной прибыли, как ожидается, будет близок к нижней границе представленного ранее диапазона в 17-17,5%.

Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Портфель компании включает более 2 тысячи брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.