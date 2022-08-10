Минсельхоз заявил о достаточном производстве кормов на фоне сокращения линейки Purina

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Производство кормов для домашних животных в России закрывает потребности внутреннего рынка, заявил Минсельхоз. Днем ранее стало известно, что Purina (входит в Nestle) приостановила производство и продажу в России некоторых видов кормов из-за сложностей с закупкой сырья.

"Уход с российского рынка отдельных импортных брендов дает стимул отечественным производителям и дальше расширять ассортимент и наращивать мощности", - считают в Минсельхозе.

По данным ведомства, в 2021 году производство кормов для домашних животных в России выросло на 10,8%, за первое полугодие 2022 года - на 8%.

"Объемы выпуска не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны", - подчеркивается в сообщении.

Корма выпускают больше 190 предприятий в 50 регионах, отметило ведомство. Основное промышленное производство сосредоточено в Алтайском крае, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях и в Мордовии. В том числе за последние годы свое производство локализовали многие иностранные компании.