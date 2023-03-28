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Глава Diageo Айван Менезис покидает свой пост

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Айван Менезис сложит полномочия главного управляющего директора Diageo и покинет ее совет директоров 30 июня, говорится в сообщении британской алкогольной компании.

Главный операционный директор Дебра Крю заменит Менезиса на посту главы Diageo и в совете директоров с 1 июля.

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Менезис начал работать в компании в 1997 году и возглавлял ее с июля 2013 года. Он был исполнительным членом совета директоров с июня 2012 года. Причины его ухода не раскрываются. Под руководством Менезиса бизнес компании значительно вырос, отмечается в сообщении. Сегодня на Diageo приходится 10% британского экспорта продовольствия и напитков.

Крю занимает пост COO с октября 2022 года, а с апреля 2019 года по июль 2020 года уже была неисполнительным членом совета директоров. Также она работала в PepsiCo, Kraft Foods, Nestle S.A. и Mars Inc.

Годовая зарплата Крю в качестве CEO составит $1,75 млн.

Акции Diageo на торгах в Лондоне дешевеют на 0,6%. Индекс FTSE 100 растет на 0,5%.

Diageo Айван Менезис Дебра Крю
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