Скорректированная прибыль и выручка Pfizer превзошли ожидания рынка

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2022 года американская Pfizer Inc. получила скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов рынка благодаря увеличению продаж препаратов от коронавируса.

Чистая прибыль компании в апреле-июне подскочила до $9,91 млрд, или $1,73 в расчете на акцию, по сравнению с $5,56 млрд, или $0,98 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,04 на акцию против $1,06 годом ранее.

Квартальная выручка выросла на 47%, до $27,74 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,72 на акцию при выручке в $25,49 млрд.

Компания отметила, что значительному повышению выручки и чистой прибыли способствовал сильный рост продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и лекарственного препарата от COVID-19 Paxlovid. Без учета продаж этих препаратов выручка Pfizer выросла всего на 1%.

Pfizer улучшила годовой прогноз для скорректированной прибыли на акцию до $6,3-6,45 с $6,25-6,45, озвученных ранее. Компания по-прежнему ожидает получить выручку в районе $98-102 млрд, включая выручку от продаж Comirnaty на уровне $32 млрд, от реализации Paxlovid - в размере $22 млрд.

За последние три месяца рыночная капитализация Pfizer выросла на 2,1%, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 6,2%.