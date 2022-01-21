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Япония одобрила применение вакцины Pfizer от COVID-19 для детей с 5 лет

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Японии в пятницу одобрило использование вакцины против коронавируса Pfizer для детей от 5 до 11 лет, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что вакцинация детей в стране начнется в марте 2022 года. Около 8 млн детей будут иметь право на получение вакцины.

По данным министерства здравоохранения Японии, доза вакцины в этой возрастной группе будет составлять одну треть от дозы для взрослых. Активные ингредиенты в них одинаковые, но детей будут прививать специально разработанным для этого препаратом.

В настоящее время в Японии вакцина от коронавируса доступна гражданам в возрасте 12 лет и старше.

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Япония Коронавирус Pfizer

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