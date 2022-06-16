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COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев
Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Группа экспертов управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрила использование вакцин Moderna и Pfizer против коронавируса для детей в возрасте от шести месяцев, сообщает издание The New York Times.

Издание отмечает, что эксперты рекомендовали использование вакцины для малолетних детей единогласно. В статье указано, что данный шаг позволит регулятору выдать разрешение на применение обоих препаратов "в экстренном порядке уже в течение текущей недели".

Уточняется, что трехкомпонентная вакцина Pfizer будет использоваться для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет, а двухфазная Moderna - для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет. При этом отмечается, что "данные клинических испытаний, полученные от компаний, показывают, что каждая вакцина соответствовала критериям безопасности и эффективности в данной возрастной группе".

"США уже заказали миллионы доз", - подчеркивает газета.

На данный момент в США вакцинироваться могут только дети старше пяти лет. Для этого используется вакцина Pfizer.

В случае, если FDA одобрит использование вакцин, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) должны будут решить, кто именно сможет ее получить: все дети младше шести лет или только те, которые находится в группе риска.

По данным CDC, около 18,7 млн американцев получили прививку от COVID-19 J&J. Вакцинами Мoderna привиты 217,5 млн человек, Pfizer - 340,6 млн человек.

Хроника 09 января 2020 года – 16 июня 2022 годаПандемия коронавируса
США FDA Pfizer Moderna Коронавирус
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