Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Японский производитель техники Sharp Group объявил, что приостанавливает поставки в РФ на фоне ситуации на Украине.

"Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за последствий конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры в соответствии с духом нашей хартии корпоративного поведения Sharp Group", - говорится в сообщении компании.

Накануне японская IT-корпорация NEC также объявила о приостановке новых продаж продуктов и услуг, а также инвестиций в РФ.

Ранее Япония в числе ряда других стран ввела санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине. Вслед за этим ряд местных компаний объявил о приостановке поставок и производства в России, в том числе из-за проблем с логистикой. Среди них - Panasonic, Hitachi, Yamaha Motor Co., Tadano Ltd., Komatsu Ltd.