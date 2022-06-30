Великобритания дала месяц на сворачивание операций с Росбанком

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Великобритания дала 30 дней на сворачивание операций с Росбанком, подконтрольным подпавшему под санкции Владимиру Потанину.

Генеральная лицензия опубликована на сайте британского правительства и действует до 30 июля 2022 года.

Великобритания в среду ввела санкции против группы российских бизнесменов, в том числе владельца холдинга "Интеррос" и крупнейшего бенефициара ГМК "Норильский никель" Владимира Потанина.

Согласно формулировке обновленного санкционного списка, опубликованного британским правительством, Потанин включен в него как контролирующий собственник Росбанка ("Интеррос" в апреле приобрел кредитную организацию, которой владел в прошлом, у покидавшего российский рынок Societe Generale - ИФ). Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе РФ, представляющем стратегическую важность для российского правительства, говорится в документе.

При этом сам Росбанк в санкционном списке Великобритании отсутствовал.

Банк в среду сообщил, что продолжает работать в штатном режиме с учетом усиленного операционного контроля и поддерживает клиентов в текущей ситуации. Росбанк осуществляет всесторонний мониторинг ситуации на всех уровнях управления, в том числе с учетом расширения Великобританией санкционного списка против России. Вместе с тем банк не рекомендовал клиентам проводить операции в британских фунтах.

Росбанк был создан "Интерросом" в 1998 году, в него вошли активы и пассивы Онэксим-банка и банка "МФК" после реструктуризации возникших из-за кризиса обязательств перед кредиторами. "Интеррос" оставался контролирующим акционером Росбанка до 2008 года, затем контрольный пакет акций банка перешел к Societe Generale. Позже в состав Росбанка вошли банки "Дельта-кредит" и "Русфинанс", на основе которых Росбанк начал развивать ипотечное и автокредитование (впоследствии были присоединены к Росбанку).

Societe Generale закрыла сделку по продаже Росбанка и российского страхового бизнеса группе "Интеррос" Потанина в середине мая, через несколько месяцев после начала военного конфликта на Украине и беспрецедентных санкций против экономики РФ. Группа оценивала чистый убыток от сделки в 3,2 млрд евро.

Активы Росбанка по МСФО за 9 месяцев 2021 года составили 1,4 трлн рублей (отчетность за год банк не раскрывал), капитал - 200,7 млрд рублей. Чистая прибыль за январь-сентябрь прошлого года составила 15,5 млрд рублей.