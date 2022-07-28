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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

"СовЭкон" повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году до 90,9 млн т

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "СовЭкон" уточнил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году.

Как сообщает компания, это 90,9 млн тонн. "Прогнозируемый урожай пшеницы был увеличен на 1,7 млн тонн, до 90,9 млн тонн", - говорится в сообщении компании.

Накануне "СовЭкон" повысил прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) на 0,3 млн тонн, до рекордных 42,9 млн тонн.

Общий экспорт зерновых и зернобобовых из РФ оценивается в 55,4 млн тонн (+0,4 млн тонн к предыдущему прогнозу), ячменя - в 5,8 млн тонн (+0,1 млн тонн). Экспорт кукурузы по-прежнему прогнозируется на уровне 4,8 млн тонн.

Как отмечала компания, это сделано на основе более высокого прогноза урожая.

СовЭкон
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