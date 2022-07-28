Кубань обновила рекорд по сбору ячменя, собрав 1,25 млн т

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краснодарский край, крупнейший сельскохозяйственный регион РФ, завершил уборку озимого ячменя, собрав более 1,25 млн тонн. Об этом сообщили "Интерфаксу" в сельскохозяйственном информационно-консультационном центре при краевом Минсельхозе.

В прошлом году в регионе было собрано более 1,1 млн тонн ячменя – рекордный урожай за последние 10 лет. Таким образом, в текущем году показатель вырос еще на 13,7%.

Площадь уборки составила 173,5 тыс. гектаров, урожайность превысила 72,3 центнера с гектара.

В настоящее время хозяйства края продолжают уборку зерновых колосовых и зернобобовых культур. Площади составляют почти 1,9 млн гектаров, фактически убрано уже более 81% площадей, собрано более 9,8 млн тонн. Средняя урожайность составляет 64,2 ц/га. В том числе, пшеницы собрано 8,2 млн тонн с урожайностью 66,6 ц/га.

Кроме того, в регионе завершена уборка гороха на зерно. Валовый сбор составил 275 тыс. тонн при урожайности 25,5 ц/га.

Как сообщалось, Кубань в 2021 году собрала рекордные за всю историю 15,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (с учетом риса). В том числе, урожай зерновых колосовых вырос почти на треть, до 12,38 млн тонн, почти 90% зерна было 3-го и 4-го класса. Площадь уборки превысила 1,8 млн га.

В текущем году регион планирует собрать не менее 12 млн тонн зерновых колосовых, сообщал в июне губернатор края Вениамин Кондратьев.