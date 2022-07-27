"СовЭкон" повысил прогноз экспорта пшеницы из России до рекордных 42,9 млн т

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" сделала очередной прогноз экспорта российской пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 года). Оценка повышена на 0,3 млн тонн, до рекордных 42,9 млн тонн.

Общий экспорт зерновых и зернобобовых из России оценивается в 55,4 млн тонн (+0,4 млн тонн к предыдущему прогнозу), ячменя - в 5,8 млн тонн (+0,1 млн тонн). Экспорт кукурузы по-прежнему прогнозируется на уровне 4,8 млн тонн.

Это сделано на основе более высокого прогноза урожая.

"Однако повышение было ограниченным, поскольку российские экспортеры продолжают сталкиваться с трудностями при поставках пшеницы", - говорится в сообщении.

Прогноз урожая пшеницы "СовЭкон" повысил на 1,7 млн тонн, до 80,9 млн тонн, в то время как оценка экспорта увеличена только на 0,3 млн тонн.