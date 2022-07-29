Aston Martin увеличил полугодовой убыток из-за колебаний курсов валют

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda отчитался об увеличении доналогового убытка в первом полугодии 2022 года из-за негативного эффекта изменений валютных курсов.

Доналоговый убыток компании в отчетный период составил 285,4 млн фунтов стерлингов ($347,6 млн) по сравнению с убытком в размере 90,7 млн фунтов годом ранее.

Колебания на рынке валют понизили показатель на 134 млн фунтов.

Cкорректированный показатель EBITDA тем временем вырос на 20%, до 59 млн фунтов.

Выручка компании увеличилась на 9%, до 541,7 млн фунтов.

Оптовые поставки автомобилей в январе-июне сократились на 8%, однако компании удалось нивелировать спад за счет повышения цен.

Компания по-прежнему ожидает получить положительный показатель свободного денежного потока во втором полугодии и придерживается среднесрочного прогноза, согласно которому к 2025 году её годовые продажи машин достигнут 10 тыс., выручка - 2 млрд фунтов, а скорректированная EBITDA - 500 млн фунтов.

С начала 2022 года капитализация Aston Martin рухнула почти в три раза, до 535,7 млн фунтов стерлингов.

Aston Martin была основана в 1913 году. В 1994-2007 годах компания принадлежала Ford Motor Co., а сейчас ею владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвесткомпании, а также итальянскую InvestIndustrial.