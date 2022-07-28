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Harley-Davidson увеличил чистую прибыль и сократил выручку во II квартале

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc повысил чистую прибыль и снизил выручку во втором квартале 2022 года, при этом результаты оказались существенно лучше ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $216 млн, или $1,46 в расчете на акцию, по сравнению с $206 млн, или $1,33 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка сократилась на 4%, до $1,47 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали прибыль на уровне $1,07 на акцию при выручке в $1,22 млрд.

Глобальные розничные продажи мотоциклов Harley-Davidson в минувшем квартале упали на 15%, до 48,2 тыс. из-за двухнедельной приостановки заводов в связи проблемами у неназванного поставщика комплектующих.

В Северной Америке продажи упали на 28%, до 34,9 тыс., в регионе EMEA показатель снизился на 15%, до 8,7 тыс., в Латинской Америке – на 8%, до 800. Тем временем в Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи увеличились на 1% и достигли 6 тыс.

По итогам 2022 года компания по-прежнему ожидает роста выручки в сегменте мотоциклов на 5-10%.

Акции Harley-Davidson дорожают на 5% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 9% и составляет сейчас около $4,88 млрд, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 15,6% за этот период.

Harley-Davidson
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