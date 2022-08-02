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Ferrari увеличила чистую прибыль и выручку во II квартале

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV во втором квартале 2022 года увеличил чистую прибыль на 22%, выручку - на 25%, а продажи автомобилей - на 29%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 249 млн евро по сравнению с 206 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Выручка Ferrari во втором квартале увеличилась до 1,29 млрд евро с 1,04 млрд евро.

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В минувшем квартале компания продала 3455 автомобилей против 2685 автомобилей годом ранее. Самым большим спросом пользовались модели Ferrari Portofino M и автомобили серии F8.

В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, продажи увеличились на 4,5% в прошлом квартале, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 21,4%, в Северной и Южной Америках - на 62,2%. В Китае, Гонконге и Тайване число проданных автомобилей взлетело почти в 2,2 раза (+115,7%).

Компания улучшила прогноз на 2022 год в целом. Теперь Ferrari ожидает получить выручку в размере 4,9 млрд евро, скорректированную EBITDA в диапазоне от 1,7 млрд до 1,73 млрд евро, скорректированную EBIT - от 1,15 млрд до 1,18 млрд евро.

Акции Ferrari дешевеют на 0,9% на торгах в Милане на фоне общего снижения рынка. Капитализация компании с начала года уменьшилась на 10%, до 50,85 млрд евро.

Ferrari
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