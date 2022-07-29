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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Yura Corp. продлила до осени простой завода автокомпонентов в Ленобласти

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ООО "Йура Корпорейшн Рус" (российский филиал южнокорейской Yura Corp.) продлило приостановку работы авода по производству автомобильных комплектующих в Ивангороде до 31 августа 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области.

Завод не работает с конца марта из-за нехватки комплектующих, а также из-за приостановки основного потребителя продукции - завода Hyundai в Петербурге. Сначала предполагалось, что простой завершится 30 апреля, но с тех пор его не раз продлевали.

В марте из-за сбоя логистических цепочек приостановил работу также завод "Йура Корпорейшн Рус" в Псковской области. Руководство компании заявляло, что оно заинтересовано в работе в регионе и планирует расширение производства.

"Йура Корпорейшн Рус" владеет двумя заводами в СЗФО: в Ивангороде и Пскове. Предприятия выпускают электропроводку для автомобилей Hyundai и Kia.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Йура Корпорейшн Рус" создано в 2008 году и является 100%-й "дочкой" южнокорейской Yura Corporation.

Yura Corp Южная Корея Ленинградская область Ивангород Йура Корпорейшн Рус Hyundai Петербург Псковская область
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