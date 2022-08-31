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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Yura продлила простой завода автокомпонентов в Ленобласти до октября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ООО "Йура Корпорейшн Рус" (российское подразделение южнокорейской Yura Corp.) продлило приостановку работы завода по выпуску автомобильных комплектующих в Ивангороде (Ленинградская область) до 30 сентября 2022 года.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в комитете по труду и занятости населения Ленинградской области.

Завод перестал работать с конца марта из-за нехватки комплектующих, а также приостановки основного потребителя продукции - завода Hyundai в Петербурге. Первоначально планировалось, что простой завершится 30 апреля, но он неоднократно продлевался.

В марте из-за сбоя логистических цепочек приостановил работу также завод "Йура Корпорейшн Рус" в Псковской области. При этом руководство компании заявляло, что оно заинтересовано в работе в регионе.

У "Йура Корпорейшн Рус" два завода в России: в Ивангороде и Пскове. Предприятия выпускают электропроводку для автомобилей Hyundai и Kia.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Йура Корпорейшн Рус" создано в 2008 году и является 100%-ной "дочкой" южнокорейской Yura Corporation.

Yura Corp Йора Корпорейшен Рус Ленинградская область Петербург Ивангород Псковская область Hyundai
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