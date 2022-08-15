Розничные продажи и промпроизводство в Китае в июле выросли хуже прогнозов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Китае в июле розничные продажи и объем промышленного производства выросли хуже прогнозов аналитиков на фоне шаткого восстановления китайской экономики после пандемии из-за сохранения политики нулевой терпимости к COVID-19.

Объем розничных продаж увеличился на 2,7% относительно июля прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Эксперты в среднем ожидали, что показатель увеличится на 5%, отмечает Trading Economics. В июне он вырос на 3,1%.

Розничные продажи косметики в Китае в июле увеличились на 0,7%, телекоммуникационного оборудования - на 4,9%, предметов личной гигиены - на 0,7%, автомобилей - на 9,7%. Также резко вырос спрос на бензин и дизельное топливо - на 14,2%.

В то же время реализация одежды упала на 5,6%, мебели - на 6,3%, строительных материалов - на 7,8%.

Розничные продажи в период с января по июль уменьшились на 0,2%.

Темпы роста промышленного производства в Китае в прошлом месяце замедлились до 3,8% по сравнению с 3,9% в июне, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя предусматривал подъем на 4,6%.

Производство в обрабатывающей промышленности в июле увеличилось на 2,7%, в горнодобывающей промышленности - на 8,1%, выработка электроэнергии - на 9,5%.

Рост промпроизводства за семь месяцев текущего года составил 3,5%.

Безработица в Китае в июле упала до минимальных с января 5,4% по сравнению с 5,5% в июне. За период с января по июль в стране было создано 7,83 млн новых рабочих мест. Правительство КНР нацелено на создание 11 млн новых рабочих мест в 2022 году. В прошлом году было создано 12,69 млн рабочих мест.

Инвестиции в основные активы в КНР с начала 2022 года увеличились на 5,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года - до 32 трлн юаней ($4,7 трлн). Эксперты ожидали повышения на 6,2%.