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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:35

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился до 50,3 пункта

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле 2022 года составил 50,3 пункта, опустившись с июньских 50,9 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Как отмечается в пресс-релизе, последние данные указывают лишь на незначительное улучшение состояние российского производственного сектора (при этом ставшее самым медленным в текущей трехмесячной последовательности расширения).

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение.

S&P Global
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