В июне индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос до 50,9 пункта

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В июне 2022 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России составил 50,9 пункта после майских 50,8 пункта, показало исследование S&P Global.

Последние данные сигнализируют о незначительном улучшении состояния российского производственного сектора в середине 2022 года, отмечается в пресс-релизе.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

В июне было зафиксировано возобновление роста числа новых заказов у российских производителей. В тех случаях, когда компании отмечали рост, они связывали это с более высоким внутренним спросом и согласованием новых проектов.

В то же время спрос со стороны иностранных клиентов оставался низким, количество новых экспортных заказов продолжало сокращаться, хотя и самыми медленными с февраля темпами. Сказывалось влияние санкций и приостановка реализации контрактов с клиентами в Европе.

Объемы производства в июне продолжили падать, свидетельствуют результаты исследования. При этом темпы снижения ускорились по сравнению с маем. Компании заявляли, что проблемы с поиском сырья из-за нехватки и более высокие затраты на импортные ресурсы препятствовали усилиям наращивать производство.

Июньские данные указали на серьезное замедление инфляции издержек в российских обрабатывающих отраслях. Более медленный рост производственных затрат привел к первому с марта 2017 года падению отпускных цен в секторе. Снижение стоимости реализации было незначительным, но просигнализировало о развороте с мартовского максимума.

На фоне продолжившихся существенных задержек сроков выполнения заказов компании зафиксировали падение объемов закупок сырья в середине 2022 года. В результате производители работали за счет своих текущих запасов ресурсов и готовой продукции.

Увеличение объемов новых заказов у предприятий привело к возобновлению роста занятости в июне. Незначительное увеличение числа работников в июне положило конец четырехмесячного периода спада.

Компании отмечали, что у них имеется достаточное количество мощностей для выполнения поступающих новых заказов. При этом количество незавершенных заказов падало пятый месяц подряд.

Деловые ожидания компаний в отношении перспектив оставшейся части года оставались оптимистичными в июне. Степень уверенности была самой высокой с февраля в свете надежд на увеличение клиентского спроса и стабилизацию экономических условий.