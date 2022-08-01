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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Россия предложит Турции снизить импортные пошлины на металлопродукцию

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Правительство России готовит межправительственное соглашение с Турцией, по которому турецкой стороне будет предложено снизить импортные пошлины на российскую металлопродукцию, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина.

Эта работа идет в рамах мер по облегчению доступа на новые рынки для российского экспорта, объяснил он.

На этом же совещании вице-премьер сообщил, что в металлургических предприятий во II квартале сократилась загрузка, сократился экспорт, а отдельные компании начали работать с отрицательной рентабельностью. Он предложил снизить фискальную нагрузку на отрасль.

Денис Мантуров Минпромторг Турция Владимир Путин
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