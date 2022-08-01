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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Weatherford во II квартале вышла в прибыль в связи с ростом доходов от бурения

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Weatherford International, одна из нефтесервисных компаний "большой четверки", во II квартале 2022 года получила чистую прибыль в $6 млн по сравнению с убытком в $80 млн в первом квартале и убытком в $78 млн годом ранее.

Выручка за отчетный период выросла на 13% квартал к кварталу и на 18% год к году, до $1,064 млрд.

Свободный денежный поток составил $59 млн, увеличившись на $123 млн по сравнению с предыдущим кварталом и на $11 млн год к году. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 37% в годовом исчислении и составил $186 млн.

Компания сообщила, что заключила с PTT Exploration and Production Thailand 5-летний контракт на предоставление услуг по наклонно-направленному бурению и каротажу, еще один контракт на 5 лет с ADNOC Offshore на обслуживание скважин, поставку оборудования и услуг, связанных с насосно-компрессорными трубами.

Кроме того, на 3 года достигнута договоренность с Hess, где Weatherford выступает основным поставщиком оборудования и услуг для операций по проекту Bakken в Северной Америке. Chevron в рамках 6-летнего контракта в Таиланде доверила компании услуги по прокладке труб. Shell заключила с Weatherford трехлетний договор на продолжение поставок продуктов для цементирования и аксессуаров для обсадных колонн в Мексиканском заливе. Также нефтесервисный гигант поставит насосные штанги для Santos Limited в Австралии.

Weatherford США Таиланд PTT Exploration Chevron
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