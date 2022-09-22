В Совкомбанке заявили, что докапитализация ему не нужна

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Совкомбанку еще потребуется некоторое время для восстановления запаса капитала до уровня начала 2022 года, но кредитная организация уже вернулась к прибыли, докапитализация ей не нужна, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

"Мы вернулись в естественное состояние работы банка, то есть к работе с прибылью. Нам еще потребуется какое-то время, чтобы полностью восстановить запас прочности по капиталу на уровни начала 2022 года. Но через пару кварталов, мы верим, что это случится. Второе полугодие идёт неплохо, поэтому докапитализация не нужна", - сказал он в кулуарах Международного банковского форума "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией банков России в Казани.

"Мы пользуемся льготами ЦБ, которые касаются санкционного давления. Все, что не связано с санкциями, полностью резервируем", - добавил первый зампред.

Хотимский также заявил, что оттоков ликвидности банк не фиксирует.

США ввели блокирующие санкции в отношении Совкомбанка 24 февраля 2022 года. Позднее аналогичные решения принял ряд других стран.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не раз заявляла, что банковский сектор может обойтись без системной докапитализации. При этом, по ее словам, отдельным кредитным организациям может потребоваться помощь собственников.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".