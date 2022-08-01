"КАМАЗ" и Москва договорились о паритетном участии в "Москвиче" и 5 млрд руб. инвестиций

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" и правительство Москвы договорились о паритетном распределении долей в капитале автозавода "Москвич" (бывшее ЗАО "Рено Россия") и инвестициях в его развитие в размере 5 млрд рублей.

Документ о соответствующей договоренности опубликован на сайте столичной мэрии. Подписи на нем поставили гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Соглашение предусматривает, что 50% долей московского автозавода, ныне единолично принадлежащего Москве, могут быть переданы "КАМАЗу" либо "аффилированному или иному предложенному им лицу по договору купли-продажи акций" в срок до 1 октября текущего года. В этот же срок совладельцы "Москвича" должны будут заключить акционерное соглашение.

Москва и "КАМАЗ" со своей стороны обязуются в течение двух месяцев после сделки по передаче 50% завода новому совладельцу обеспечить финансирование предприятия в размере 5 млрд руб. пропорционально доле каждого из акционеров.

Соглашение предусматривает, что до конца текущего года на заводе будет произведено не менее 600 автомобилей, в том числе 200 с электродвигателем. В течение 2023 года - не менее 50 тыс. штук, в том числе 10 тыс. электромобилей. До конца 2024 года планируется выпустить на "Москвиче" не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тыс. электрокаров. К 2025 году планируется наладить на автозаводе мелкоузловую сборку.

"КАМАЗ" и столичная мэрия договорились сохранить коллектив бывшего завода Renault (3,8 тыс. сотрудников), развивать дилерскую сеть и послепродажный сервис автомобилей.

В пресс-службе ПАО "КАМАЗ" "Интерфаксу" подтвердили факт подписания соглашения с Москвой, но не уточнили, сколько именно непосредственно "КАМАЗ" планирует проинвестировать в развитие автозавода "Москвич". Возможную стоимость сделки в компании не комментируют.

Как сообщалось, концерн Renault в середине мая передал свой московский завод (ЗАО "Рено Россия", ранее - Автофрамос") в управление правительству Москвы, а 67,7% долей в контролирующем СП "АвтоВАЗа" (ООО "Лада Авто Холдинг") - российскому ФГУП "НАМИ". Московский автозавод после передачи был переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич".

Власти столицы заявляли о планах наладить на освободившемся автозаводе производство автомобилей под брендом "Москвич" при участии "КАМАЗа" в подготовке проекта. "Ведомости", ссылаясь на свои источники, писали, что отверточную сборку на заводе с последующим углублением локализации может начать партнер "КАМАЗа" по проекту малотоннажника "Компас" - китайская компания JAC.