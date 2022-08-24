Выпуск легковых автомобилей в РФ за семь месяцев упал почти втрое

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в январе-июле 2022 года упало почти втрое (на 64,2%), до 300 тыс. штук; выпуск грузовиков за тот же период снизился на 20,1%, до 80,5 тыс., следует из данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

За июль было выпущено 19,4 тыс. легковых машин, что в 5,3 раза (на 80,6%) меньше, чем в июле прошлого года, но на 44,5% больше, чем за июнь этого года.

Грузовиков в РФ в июле 2022 г. было произведено 9,7 тыс. шт. (-35,9% г/г и -7% к июню).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в июле был на уровне 869 шт. (-26% г/г и -16,2% к июню). По итогам 7 месяцев он снизился до 6,7 тыс. единиц (-10,2%).

Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей в июле упало г/г на 63,5%, до 10,4 тыс. единиц (-20,6% к июню). С начала года их было выпущено 148 тыс. шт. (-22,7%).

Кузовов для автотранспортных средств за 7 месяцев в РФ было произведено 20,3 тыс. шт. (-11,1%). Абсолютного показателя их выпуска за прошлый месяц Росстат не приводит, но уточняет, что в годовом выражении он упал на 43,4%, а к июню - вырос на 3%.

Большинство работавших в России мировых автоконцернов весной приостановили поставки в страну автомобилей и компонентов, а также поставили на паузу на неопределенный срок свои локальные производства. Среди игроков легкового рынка, на которых приходится основной объем продаж новых автомобилей, на начало июня машины в РФ выпускали УАЗ и китайский Haval. К ним позже присоединился "АвтоВАЗ", перезапустивший в течение лета сборку Granta и Niva в упрощенных комплектациях.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рынок новых легковых автомобилей и LCV в РФ в июле снизился в годовом выражении в 4 раза (на 74,9%), до 32,412 тыс. шт. По сравнению с маем продажи выросли на 16,8%. За январь-июнь в РФ было реализовано 368,85 тыс. автомобилей, что на 60,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 г.