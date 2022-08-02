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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

British Airways до 8 августа не будет продавать билеты на короткие рейсы из Хитроу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания British Airways на неделю, до 8 августа приостановила продажу билетов на рейсы из лондонского аэропорта Хитроу.

Ограничение затронет только билеты на короткие рейсы с продолжительностью полета от 30 минут до 3 часов, сообщила пресс-служба перевозчика.

British Airways пошла на такой шаг из-за того, что в июле администрация Хитроу ограничила число обслуживаемых пассажиров в 100 тысяч человек в день. Аэропорт также попросил авиакомпании прекратить продавать билеты на рейсы на ближайшие два месяца, чтобы справиться с постоянными задержками из-за недостаточных обслуживающих мощностей.

Глава Хитроу Джон Холланд-Кей на прошлой неделе предупредил, что ограничения могут продлиться дольше, чем планировалось. Хитроу, который в допандемийный период обслуживал в среднем 125 тысяч пассажиров в день, в последнее время столкнулся с дефицитом персонала в службе безопасности, а также в наземном обслуживании авиарейсов.

British Airways ранее также сократила программу полетов на лето. В июле авиаперевозчик сообщил, что сократит программу на 10,3 тысячи рейсов в следующие 4 месяца, до конца октября, чтобы стабилизировать операции.

British Airways Хитроу Лондон Великобритания Джон Холланд-Кей
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