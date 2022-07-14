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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

В МИД РФ назвали авантюрными планы G7 установить потолок цен на российскую нефть

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Реализация планов "Группы семи" по установлению потолка цен на российскую нефть приведет к удорожанию этого энергоресурса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если "Группа семи" попытается реализовать свои авантюрные планы установления некоего потолка цен на нефть, то от этого они могут и возрасти", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

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Она подчеркнула, что эти планы "антирыночные, авантюрные и волюнтаристские".

По словам официального представителя МИД РФ, причины роста цен на нефть носят многоплановый характер - проблема "не в визите (президента США Джо - ИФ) Байдена в Саудовскую Аравию, а в серьезных просчетах в энергетической политике Запада, которые привели к недофинансированию углеводородного сектора в последние годы".

Также крайне негативно воздействуют на рынок односторонние рестрикции в энергетической сфере, применяемые США в отношении как России, так и других стран, добавила Захарова.

"Резервов наращивания добычи сейчас не так много, поэтому цены будут регулироваться рынком", - сказала официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова G7
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