США предложили не ограничивать экспорт российской нефти при соблюдении потолка цен

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - США предлагают разрешить России поставлять сколько угодно нефти другим странам при соблюдении потолка цен, заявила на Бали глава Минфина США Джанет Йеллен.

"Мы предлагаем исключение, которое позволит России экспортировать нефть, пока цена не превышает уровня, который еще предстоит установить. В противном случае Россия окажется в ситуации, в которой будет полностью отрезана от важнейших услуг (по экспорту нефти - ИФ), что, вероятно, перекроет экспорт существенного объема российской нефти", - сказала она.

"Я думаю, что с российской точки зрения, Россия должна быть готова согласиться с предельной установленной ценой на ее нефть, поскольку в противном случае в отношении России будет принята более суровая стратегия", - добавила Йеллен.

По словам министра, Евросоюз, США, а также, предположительно, Великобритания рассматривают введение запрета на страхование и финансовые услуги, необходимые при поставках нефти. Следование ценовым ограничениям для России все еще будет приносить ей прибыль в то время, как запрет, напротив, лишит ее большой части дохода, отметила она.

Без введения потолка цен на нефть или ценового исключения из планируемого запрета произойдет намного более значительный рост мировых цен, считает глава Минфина.

"Я надеюсь, что Китай и Индия поймут, что соблюдение потолка цен будет служить их интересам в плане снижения стоимости, которую они платят за российскую нефть", - сказала также Йеллен.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что Йеллен обсуждала с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Хэ возможность введения "потолка" цен на российскую нефть, они договорились продолжить работу над этим вопросом.

Глава Минфина США на этой неделе совершает турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на российскую нефть. Западные СМИ со ссылкой на документ министерства сообщали, что Йеллен, в частности, 12-13 июля проведет двусторонние встречи в Токио, затем, 15-16 июля, встретится на Бали с должностными лицами из G20, занимающимися финансовыми вопросами, а 19 июля глава американского Минфина собирается провести переговоры в Сеуле.

По данным Bloomberg, США с союзниками обсуждают возможность введения потолка на цену российской нефти в пределах $40-60 за баррель. Один из источников агентства добавил, что сотрудники американской администрации проводят в неделю по несколько встреч по вопросу ограничения цены на нефть, и в ближайшие недели они "активизируют усилия".

В июне лидеры стран G7 в Баварии договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из России, поскольку опасаются, что эмбарго на нее со стороны США и ЕС привело бы к глобальному росту цен на нефть.

Издание Politico отмечало, что США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать ее не более чем по установленной максимальной цене. Также страны G7 могут действовать вместе с позиции покупателей, чтобы способствовать снижению цен.

Лидеры стран G7 также договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по предельной цене, согласованной международным сообществом.

В марте США запретили российской импорт нефти. В начале июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает запрет на импорт нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Отмечается, что поэтапный отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев. При этом Венгрия добилась исключения из эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Определенные уступки сделаны и для Словакии, которая также сможет продолжить импорт нефти из России по этому трубопроводу. Однако через восемь месяцев поставляемую по нему нефть можно будет использовать для производства продукции лишь для внутреннего рынка и для экспорта нефтепродуктов в соседнюю Чехию еще на протяжении еще десяти месяцев.

Хорватия также сохранит возможность импортировать из России некоторые нефтепродукты.