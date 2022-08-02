Американские индексы начали торги снижением на геополитических рисках

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов во вторник из-за роста напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.

Китай примет "жесткие и решительные меры", если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, пообещал МИД КНР. Минобороны Китая требовало отменить визит, иначе китайские военные "не будут сидеть сложа руки". По данным Flightradar, самолет Пелоси подлетает к Тайваню.

Также инвесторы оценивают новую порцию квартальных отчетностей крупных американских компаний.

Значение Dow Jones Industrial Average к 16:45 по Москве снизилось на 0,93% - до 32493,3 пункта.

Standard & Poor's 500 с открытия рынка опустился на 0,57% - до 4095,17 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 0,4% и составил 12319,41 пункта.

Акции Uber Technologies подскочили в цене на 13,7%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, снова получила убыток во втором квартале 2022 года, хотя ее выручка увеличилась более чем в два раза, превысив прогнозы аналитиков.

Бумаги Activision Blizzard дорожают на 0,2%. Американский разработчик видеоигр в апреле-июне сократил выручку третий квартал подряд, однако показатель оказался выше прогноза рынка.

Котировки бумаг Marriott International увеличиваются на 0,5%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети во втором квартале увеличил чистую прибыль на 61% на фоне восстановления туристической отрасли, при этом скорректированный показатель и выручка существенно превзошли ожидания.

Капитализация Caterpillar падает на 5,2%, компания является лидером снижения в индексе Dow Jones. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности во втором квартале увеличил чистую прибыль на 18,4%, однако выручка оказалась незначительно хуже ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость KKR & Co Inc. уменьшается на 4,7%. Американская инвестиционная компания получила чистый убыток во втором квартале 2022 года и сократила распределяемую прибыль (денежные средства, которые могут пойти на выплату дивидендов) примерно на 9%.

Бумаги DuPont de Nemours Inc. дешевеют на 1,7%. Американская химическая компания резко увеличила чистую прибыль во втором квартале текущего года и повысила выручку на 7%, однако её прогноз на третий квартал разочаровал инвесторов.

Цена бумаг Arconic уменьшается на 7,4%. Американский производитель алюминиевой продукции во втором квартале 2022 года получил чистую прибыль и увеличил выручку лучше ожиданий рынка, но ухудшил прогноз на год.

Акции Cowen Inc. дорожают на 7,6%. Канадский Toronto-Dominion Bank договорился о приобретении американского инвестиционного банка в рамках сделки стоимостью $1,3 млрд, продолжая расширять присутствие на американском рынке.