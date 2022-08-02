OFAC временно разблокировала бумаги "Северстали" и Nordgold для выхода из них

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американские финансовые институты получили разрешение до 31 августа разблокировать акции и облигации "Северстали" и Nordgold, которые были заморожены с момента введения против них санкций 2 июня и до 28 июня.

Соответствующий пункт добавлен в лицензию OFAC на продажу или передачу ценных бумаг "Северстали" и Nordgold, которая действует до конца этого месяца.

"Северсталь" и Nordgold были включены в SDN List вместе с Алексеем Мордашовым и членами его семьи.

Nordgold, у которой в обращении находится выпуск еврооблигаций на $400 млн с погашением в 2024 году, почти сразу после введения санкций США предложила владельцам обращаться с предложениями по выкупу долговых бумаг. И Nordgold, и "Северсталь" столкнулись с проблемами в обслуживании своих евробондов еще до попадания в SDN List, весной, после включения Мордашова в санкционный список ЕС.