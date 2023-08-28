Nordgold предложил держателям евробондов перенести выплаты на дату погашения

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Nordgold предложил держателям выпуска долларовых еврооблигаций-2024 перенести процентные платежи по ним на дату погашения, сообщила Celtic Resourses Holdings DAC, выступающая эмитентом евробондов.

Кроме того, компания просит освободить эмитента и поручителей по евробондам от ковенантов и "ряда событий дефолта".

В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие долговыми бумагами по состоянию на 22 сентября. Дедлайн по голосованию - 28 сентября 16:00 по Гринвичу. Собрание держателей евробондов назначено на 29 сентября.

Nordgold разместил 5-летние евробонды на $400 млн под 4,125% в октябре 2019 года.

В апреле прошлого года компания сообщала, что из-за технических сложностей, возникших у эмитента и поручителей по евробондам с перечислением средств на счет основного платежного агента, купон по этому выпуску не был выплачен в срок.

С июня 2022 года Nordgold находится под блокирующими санкциями США. После попадания в санкционные списки компания сообщила, что в рамках процесса сворачивания операций эмитент евробондов предлагает инвесторам обратиться со своими предложениями по продаже еврооблигаций группе. В сообщении отмечалось, что эмитент и поручители (ими выступают структуры Nordgold) могут быть ограничены в осуществлении долларовых платежей после завершения действия лицензии OFAC (срок действия истек 31 августа 2022 года). С тех пор компания публично не сообщала, каким образом она исполняет обязательства по евробондам.