"Содружество" с 3 августа запустит на НТБ аукционы по закупке масличных

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ГК "Содружество", один из ведущих переработчиков масличных культур в России, с 3 августа запустит на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа") товарные аукционы по закупке масличных культур и начнет с рапса.

Как сообщается в материалах биржи, стартовая цена рапса составляет 28 500 рублей за тонну.

2 августа руководитель службы маркетинга группы Алексей Федянин сказал, что ежедневно компания готова покупать до 10 тысяч тонн рапса. С 15 августа намечены закупки сои, с 1 сентября - подсолнечника. Объемы закупок этих масличных также до 10 тысяч тонн ежедневно.

Федянин считает, что аукционы будут полезны как аграриям, спрос на продукцию которых будет неограниченным, так и для самой компании, поскольку в этом году она планирует существенно увеличить закупки сырья.

Как сообщалось в презентации компании, в сезоне 2022/2023 годов намечено закупить 3,12 млн тонн масличных культур против 1,411 млн тонн годом ранее. Причем на закупки сои придется до 1 млн тонн (705 тысяч тонн год назад), рапса - 950 тысяч тонн (573 тысяч тонн). Резкий рост - до 900 тысчя тонн - намечен в закупках подсолнечника.

Рост закупок в компании объясняют пуском ее перерабатывающего завода в Курской области. Первая его линия уже работает. В целом завод, состоящий из двух линий, должен начать работать в конце 2022 года.

Кроме того, аукционы позволят формировать ценовые индикаторы на соевые бобы, подсолнечник, рапс. На их основе можно будет заключать долгосрочные контракты на поставку.

ГК "Содружество" создана в 1994 году, является международной вертикально интегрированной агропромышленной группой. Производит соевое и рапсовое масло, рапсовый и соевый шрот, лецитин, соевый белковый концентрат, владеет также перерабатывающими мощностями в Белоруссии, Бразилии, Турции. Холдинг имеет собственную логистическую инфраструктуру в России, Белоруссии и Бразилии, портовую инфраструктуру в России и Парагвае, владеет парком специализированных железнодорожных вагонов. Является резидентом специального административного района (САР) на острове Октябрьский в Калининграде.