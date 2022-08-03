УГМК подтвердила покупку золотодобытчика "Сусуманзолото"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) подтвердила покупку магаданского золотодобытчика "Сусуманзолото" и сообщила, что планирует наращивать добычу россыпного и рудного золота.

В состав УГМК вошли АО "Сусуманзолото", а также его дочерние и структурные подразделения. Новым гендиректором золотодобытчика назначен министр природных ресурсов Магаданской области Олег Косолапов.

УГМК планирует сохранять, а также расширять россыпную и рудную золотодобычу, усиливать комплексную геологоразведку, а также искать новые перспективные направления.

"В данном случае трансформация предприятия означает инвестирование в него, привлечение дополнительных интеллектуальных и производственных ресурсов. О конкретных планах мы расскажем позже. Безусловно, будут выполнены и все ранее взятые предприятием обязательства перед Сусуманским округом", - заявил через пресс-службу Косолапов.

В конце июня по итогам годового собрания акционеров в совет директоров "Сусуманзолота" вошли два менеджера УГМК. В конце июля "Коммерсантъ" сообщил, что УГМК завершает приобретение "Сусуманзолота", выкупив доли наследников его основателя Владимира Христова, а также меняет менеджмент. Руководителем компании стал Олег Косолапов, а Александр Чугунов, возглавлявший компанию с 2016 года, покинул свой пост.

УГМК в последнее время интересуется активами на российском рынке золотодобычи, рассматривала в том числе возможность приобретения золотодобывающей компании "Высочайший" (GV Gold), однако стороны не сошлись в цене. В апреле УГМК выкупила у Газпромбанка права требования по кредиту Petropavlovsk.

УГМК, специализируясь прежде всего на меди и цинке, уже попутно добывает около 4,8 тонны золота, подсчитал Союз золотопромышленников России, без учета возможной переработки давальческого сырья.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В средине марта УГМК заявила, что Искандер Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании, детали новой структуры акционеров не раскрывались.

"Сусуманзолото" по итогам 2021 года замыкало топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России с производством, по данным Союза золотопромышленников, почти 7,3 тонны. Основной акционер "Сусуманзолота" Владимир Христов умер в конце 2020 года, ему принадлежало 65,2% акций.