Двое менеджеров УГМК вошли в совет директоров "Сусуманзолота"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Сусуманзолото" на годовом собрании избрали совет директоров в новом составе, в том числе в него вошел менеджмент "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК), следует из материалов "Сусуманзолота".

На семь мест в совете претендовало 15 человек. В итоге в совет вошли два представителя УГМК – заместитель директора по корпоративным отношениям и спецпроектам Алексей Игошин, а также директор по трансформации, сын бизнесмена Искандара Махмудова Джахангир Махмудов. Кроме того, среди новых членов совета финансовый директор ООО "Ассоциация делового сотрудничества" Василий Коврижкин и гендиректор ООО "Центр КА" Александр Нестерович.

Свои места сохранили совладелица "Сусуманзолота" Элина Нестерович и генеральный директор Александр Чугунов, а также гендиректор ООО "Колымская угольная компания" Эдуард Лосинский.

Как сообщалось, из избранного 25 июня 2021 года совета в новый состав не номинировались совладелица, председатель совета директоров и заместитель гендиректора "Сусуманзолота" Любовь Герасимова, а также директор ООО "Астра" Иван Грудев.

Акционеры также утвердили распределение прибыли за 2021 год: на выплату дивидендов они направили 407,3 млн рублей, по 78 рублей на акцию (на 29% ниже, чем годом ранее, когда было выплачено по 110 рублей на бумагу). Помимо этого, 1,229 млрд рублей прибыли оставлены нераспределенными, 100 млн рублей было направлено на пополнение фонда социальных выплат, 11,8 млн рублей – в резервный фонд, 110 млн рублей – в фонд оказания финансовой помощи ОАО "Санаторий Магадан".

Ранее сообщалось, что УГМК в последнее время интересуется активами на российском рынке золотодобычи, рассматривала в том числе возможность приобретения золотодобывающей компании "Высочайший" (GV Gold), однако стороны не сошлись в цене. В апреле УГМК выкупила у Газпромбанка права требования по кредиту Petropavlovsk и, по данным газеты "Коммерсантъ", подала ходатайство в ФАС на покупку этой компании. УГМК, специализируясь прежде всего на меди и цинке, уже попутно добывает около 4,8 тонны золота, подсчитал Союз золотопромышленников РФ, без учета возможной переработки давальческого сырья. Возможность вхождения представителей УГМК в совет директоров "Сусуманзолота" в УГМК не комментировали.

Выручка "Сусуманзолота" по РСБУ в 2021 году составила 30,089 млрд рублей (рост на 27%), EBITDA - 6,2 млрд рублей (снижение в 1,7 раза), отношение Debt/EBITDA - 1,2, чистая прибыль - 1,738 млрд рублей (снижение в 3,7 раза).

Основные активы "Сусуманзолота" расположены в Магаданской области, хотя в последние годы компания расширяет свою географию. По данным на конец 2021 года, компания имеет более 80 лицензий на право пользования недрами, в том числе 73 - в Магаданской области, 9 - в Якутии. Балансовые запасы золота предприятия категории C1 и C2 составляют 47,071 тонн, в том числе 15,421 тонн рудного и 31,65 тонн россыпного.

По данным отчета компании, на 1 января 2022 года основными акционерами "Сусуманзолота" напрямую и через ООО "Ассоциация делового сотрудничества" являлись Герасимова (36,7%), Лариса Батурина (25,44%), Нестерович (25,3%).

УГМК – российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В средине марта УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании, детали новой структуры акционеров не раскрывались.