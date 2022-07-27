УГМК завершает приобретение контроля в "Сусуманзолоте" и меняет менеджмент компании

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) завершает приобретение контрольного пакета золотодобытчика "Сусуманзолото", выкупив доли наследников его основателя Владимира Христова, и меняет менеджмент предприятия. Об этом пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

"Сусуманзолото" изменения в структуре акционеров пока не комментирует.

По итогам годового собрания акционеров в конце июня в совет директоров "Сусуманзолота" уже вошли двое менеджеров УГМК. В УГМК тогда от комментариев отказались.

УГМК в последнее время интересуется активами на российском рынке золотодобычи, рассматривала в том числе возможность приобретения золотодобывающей компании "Высочайший" (GV Gold), однако стороны не сошлись в цене. В апреле УГМК выкупила у Газпромбанка права требования по кредиту Petropavlovsk.

УГМК, специализируясь прежде всего на меди и цинке, уже попутно добывает около 4,8 тонны золота, подсчитал Союз золотопромышленников РФ, без учета возможной переработки давальческого сырья.

УГМК – российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В средине марта УГМК заявила, что Искандер Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании, детали новой структуры акционеров не раскрывались.

"Сусуманзолото" по итогам 2021 года замыкало топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний РФ с производством, по данным Союза золотопромышленников РФ, почти 7,3 тонны. Основной акционер "Сусуманзолота" Христов скончался в конце 2020 года, ему принадлежало 65,2% акций.