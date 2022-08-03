Акции попавшего под американские санкции ММК подешевели на 12,6%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На старте торгов на "Мосбирже" акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) подешевели на 12,6% (до 23,25 рубля за штуку). Вечером стало известно, что компания попала под санкции Минфина США.

Как сообщили в OFAC, в SDN List были включены Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко, Александр Пономаренко, Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший. До сих пор их затрагивали только санкции Евросоюза или Великобритании.

Также под американскими санкциями отныне находятся ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ряд аффилированных с ним структур, включая турецкий завод ММК и имеющее лицензии профучастника рынка ценных бумаг ООО "ИК "ММК-Финанс", ПАО "ГТЛК" и его дочерние компании (в том числе SPV, выступающая эмитентом евробондов - GTLK Europe Capital DAC), фонд "Сколково" и "Сколтех".

Помимо этого в SDN List включены две яхты - "Alfa nero" и "Axioma", связанные, по данным OFAC, с Гурьевым-старшим и Пумпянским соответственно, и компания "Джи Ай Инвест" Гурьева-младшего.

В связи с включением ММК, ГТЛК и их дочерних структур в санкционный список OFAC выдала ряд лицензий на совершение сделок с попавшими в SDN List компаниями.

Лицензия на сворачивание операций с ММК и ГТЛК действует до 1 сентября, на выход из их ценных бумаг - до 3 октября. Более длительная лицензия, на полгода (до 31 января 2023 года), выдана для сворачивания операций с турецким активом Магнитогорского меткомбината - MMK Metalurji.

ММК стал вторым российским металлургическим гигантом, включенным в американский санкционный список: два месяца назад в SDN List вместе с Алексеем Мордашовым попала "Северсталь". Однако и до введения блокирующих санкций США обе компании испытывали проблемы с экспортом - они начались после включения Рашникова и Мордашова в европейские списки. Сейчас мощности ММК загружены всего на 62%, "Северстали" - на 72%, отмечал 1 августа вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Производители удобрений "ФосАгро" и "ЕвроХим", а также аэропорт "Шереметьево" не затронуты блокирующими санкциями, которые были введены в отношении связанных с ними бизнесменов, разъяснила OFAC одновременно с обновлением "черного списка". В обновленных ответах на часто задаваемые вопросы ведомство отмечает, что Гурьевы, Мельниченко и Пономаренко не контролируют соответственно "ФосАгро", "ЕвроХим" и "Шереметьево" и санкции на них не распространяются.