Болгария попросила "Газпром" изменить условия контракта о поставках газа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Болгария продолжает переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок российского газа, но ставит условие об изменении деталей контракта. Об этом сообщает телеканал Nova, ссылаясь на слова председателя совета директоров "Булгаргаза" Ивана Топчийского.

"Хотя на данный момент поставок нет, переговоры еще продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но есть вероятность возобновления поставок. Эта тема полностью не закрыта. Речь идет о контракте, который у нас есть до конца года. Гипотетически они могут изменить свои условия. Мы не закрываем страницу до тех пор, пока есть гарантии отсутствия рисков для "Булгаргаза" в случае изменения условий", - цитирует Топчийского телеканал.

"Газпром" в конце апреля прекратил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях.

31 марта президент Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого в Газпромбанке для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если условие не исполнено - поставки прекращаются.

Болгария наряду с Польшей одной из первых отказалось от новой системы. По мнению "Булгаргаза", "новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, создает значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".