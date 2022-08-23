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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

ЕК считает оплату российского газа странами ЕС в рублях нарушением санкций против РФ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) не меняла свою позицию относительно оплаты газа из РФ в рублях согласно российскому указу и по-прежнему считает это нарушением применения европейских санкций, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Указ от 31 марта вводит процедуру, не соответствующую нашим санкциям", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос в связи с планами Болгарии договориться с "Газпромом" о возобновлении поставок российского газа. Журналистов интересовало, будет ли считаться нарушением имплементации санкций Евросоюза возможное согласие Софии на оплату газового импорта в рублях.

Макфи напомнил, что ранее в этом году Европейская комиссия предложила государствам-членам рекомендации, "как они могли бы, возможно, продолжать оплату в соответствии с нашими санкциями".

"И эта позиция комиссии остается неизменной, - подчеркнул представитель ЕК. - Указ предусматривал оплату в два этапа (...). И такая процедура явно противоречит санкциям ЕС", - объяснил пресс-секретарь.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в Газпромбанке для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если условие не исполнено - поставки прекращаются.

Болгария наряду с Польшей одной из первых отказалось от новой системы. По мнению "Булгаргаза", "новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, создает значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".

ЕС Еврокомиссия Болгария Россия Газпром
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