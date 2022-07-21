Премьер Болгарии обсудил в Баку перспективы поставок в страну азербайджанского газа

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Софии считают Азербайджан важным стратегическим партнером в сфере поставок газа, заявил в четверг в Баку глава болгарского правительства Кирил Петков.

"Стратегическое партнерство между Болгарией и Азербайджаном продолжает активно развиваться с упором на расширение отношений в энергетической и транспортной сферах", - приводит Болгарское национальное радио слова Петкова по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы рассматриваем Азербайджан как важного партнера в сфере диверсификации поставок природного газа и повышения энергетической безопасности Восточной и Юго-Восточной Европы", - добавил Петков.

"Газпром" в конце апреля полностью остановил поставки газа в Болгарию в связи с отказом страны от оплаты в рублях. С тех пор Болгария изыскивает иные пути для газоснабжения.