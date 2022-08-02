"Калита" допустила техдефолт при выплате купона по облигациям на 3,2 млн рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Омское ООО "Калита" допустило технический дефолт при выплате 23-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,204 млн рублей.

Причиной пресс-служба компании назвала "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

Сейчас по всем трем выпускам облигаций компании, находящимся в обращении, уже зарегистрированы неисполнения обязательств.

Ранее на запрос представителя владельцев облигаций о дальнейших планах по обслуживанию долга компания ответила, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным", более того, у компании нет денег, даже чтобы провести собрание бондхолдеров.

Среди причин сложившейся ситуации "Калита" называла рост ключевой ставки Банка России и приостановку банками-кредиторами выдачи новых кредитных траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности, а также возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании.

Сообщалось о трех судебных исках по взысканию с "Калиты" задолженности от ООО "Совкомбанк факторинг", Альфа-банка и ООО "РТС-капитал". По иску Альфа-банка на средства компании был наложен арест.

В конце апреля "Эксперт РА" понизило рейтинг "Калиты" до "ruD" со "стабильным" прогнозом.

В обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные.

"Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, перепродавая их малым и средним предприятиям в трех десятках регионов.