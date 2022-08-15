ИТК "Оптима" допустила дефолт при выплате купона на сумму 2,4 млн рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ООО "Инновационная технологическая компания "Оптима"" допустило дефолт при выплате 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на 2,431 млн руб., сообщил эмитент.

Причиной неисполнения обязательств компания указала "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

20 июля на сайте "Федресурс" появилось сообщение эмитента о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

В обращении находится выпуск облигаций компании серии 001Р-01 объемом 65 млн руб. со сроком обращения четыре года. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 15% годовых.

По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: по 15% от номинала должно быть погашено в даты окончания 13-15 купонов, 55% от номинала - в дату окончания 16-го купона.

Кроме того, предусмотрена возможность погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 8-го, 10-го и 12-го купонов.

Облигации размещены в рамках программы бондов объемом до 300 млн руб. Срок действия программы - 10 лет, облигации могут быть размещены на срок до четырех лет.

ИТК "Оптима" занимается проектированием и производством упаковки из стекла для медицинской, пищевой и косметической промышленности. Компания начала деятельность в 2011 году.