УК сети клиник "Мать и дитя" наметила полугодовые дивиденды в 8,55 рубля на акцию

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") решил выплатить дивиденды по итогам I полугодия 2022 года в размере 8,55 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 642,3 млн рублей. Срок выплаты дивидендов - 29 ноября 2022 года.

MDMG в марте приостановила выплату дивидендов, не исключив возобновления выплат до конца 2022 года.

В сентябре первый замгендиректора MDMG Андрей Хоперский рассказывал, что компания столкнулась с ситуацией, при которой в случае выплаты дивидендов не все акционеры смогут получить их.

"Проблема заключается в том, что те держатели GDR, которые находятся в НРД, дивиденды не получат, потому что нет "перемычки" между Euroclear и НДР. И таким образом... кто-то дивиденды получит, а вот российские резиденты эти дивиденды не получат", - говорил Хоперский. Компания изыскивала варианты, которые позволят всем акционерам получить дивиденды.

В течение 2021 года MDMG дважды выплачивала дивиденды: финальные дивиденды за 2020 год составили 19 рублей на акцию (суммарно - 1,43 млрд рублей), дивиденды за I полугодие 2021 года - 18 рублей на акцию (1,35 млрд рублей).

MDMG зарегистрирована в 2010 году. С 2012 года акции MDMG торгуются на Лондонской фондовой бирже, с ноября 2020 года GDR компании также торгуются на Мосбирже.

MD Medical Group Investments plc на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited, владельцем которой является гендиректор ГК "MD Medical" Марк Курцер. В свободном обращении - около 32,1% акций MDMG.