Искусство маленьких шагов в большой нефтяной дипломатии. Обобщение

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ОПЕК+ на заседании в среду принял решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тысяч баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке. Россия полагает, что на сбалансированном и восстановившемся рынке остаются неопределенности с распространением COVID-19, а также нарушением логистических цепочек из-за санкций.

США, чей диалог с Саудовской Аравией вывел нефтяную дипломатию на новый уровень, приветствовали даже такой маленький шаг.

Гигантский скачок для США

Цены на нефть начали активно расти с весны прошлого года из-за восстановления спроса на фоне выхода мировой экономики из пандемии, который страны-производители не смогли удовлетворить из-за недоинвестирования на фоне отказа банков вкладываться в ископаемое топливо.

Страны ОПЕК+ уже тогда начали восстанавливать добычу, сокращенную во время пандемии, но не все смогли это сделать. К февралю 2022 года цены вплотную приблизились к отметке в $100 за баррель, а после начала конфликта на Украине и введенных санкций в отношении топливно-энергетического комплекса России пробили этот порог.

Рекордные цены на топливо вынудили потребителей, крупнейшим из которых являются США, искать производителей, которые смогут нарастить добычу - возможности самих США в этом смысле пока ограничены. Американский президент Джо Байден в середине июля отправился в Саудовскую Аравию, которую не так давно обещал сделать "страной-изгоем".

Королевство публично пообещало лишь, что сможет нарастить свои добычные мощности до 13 млн б/с к 2027 году, заявив, что решения о добыче будет принимать в рамках ОПЕК+.

Россия, партнер Саудовской Аравии по альянсу ОПЕК+, не оставила визит Байдена без ответа: вскоре королевство посетил вице-премьер Александр Новак. По итогам визита было сделано заявление, что "стороны подтвердили приверженность цели соглашения ОПЕК+ по сохранению рыночной стабильности и восстановлению баланса спроса и предложения". Слухи о том, что квота на добычу будет, скорее всего, сохранена, ставили под сомнение результаты нефтяной дипломатии США.

Маленький шаг для ОПЕК+

Накануне заседания ОПЕК+ источники "Интерфакса" говорили о том, что, скорее всего, будет принято решение оставить сентябрьские квоты по добыче на уровне августа, однако не исключали и любых других вариантов: рынок оставался в неведении до последнего.

В результате было принято решение об увеличении квоты лишь на 100 тыс. б/с - на 0,1% текущего мирового спроса на нефть. Скромный шаг увеличения породил шутки о том, что визит Байдена в Саудовскую Аравию в буквальном смысле не оправдал себя: "борт номер один" при перелете в Джидду сжег больше топлива, чем поступит дополнительно на рынок по итогам всех усилий нефтяной дипломатии, написал в твиттере колумнист агентства Bloomberg Хавьер Блас.

Другие наблюдатели видят в небольшом увеличении квоты "плату" за поставки вооружения: накануне вечером Агентство по оборонному сотрудничеству США объявило, что госдеп одобрил возможное соглашение о поставке 300 ракет для ЗРК Patriot Саудовской Аравии. Сумма этой потенциальной сделки оценивается в примерно $3 млрд.

Американские СМИ отмечают, что, если соглашение получит окончательное одобрение, это позволит саудовским военным пополнить свой ракетный арсенал, активно используемый для отражения обстрелов со стороны йеменских мятежников-хуситов (которых часто обвиняли в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии).

"С точки зрения глобального баланса сегодняшнее ничтожное увеличение квот - самое маленькое с 1986 года в абсолютном выражении и наименьшее когда-либо в процентном выражении - это шум", - приводит Bloomberg слова президента вашингтонской консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывшего сотрудника Белого дома Боба Макнелли.

Администрация США, тем не менее, положительно оценила решение ОПЕК+. "Это шаг в правильном направлении", - сказал в среду советник госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн. В сообщениях американских СМИ отмечается, что, хотя речь и идет о незначительном увеличении квот, Хохштейн не стал заострять на этом внимание.

"В конце концов, мы будем оценивать не количество баррелей, а то, снижаются ли цены на нефть", - сказал он. По словам Хохштейна, администрация Байдена будет стремиться обеспечить дальнейшее снижение цен.

Рынку недостаточно свободы

Впрочем, цены на нефть снижаются, в том числе, благодаря тому, что России, несмотря на мрачные прогнозы, удается восстанавливать упавшую с марта добычу.

При этом, насколько бы ни были увеличены квоты, вряд ли добыча вырастет на столько же, ведь страны ОПЕК+ продолжают испытывать влияние накопленного недоинвестирования в отрасль. С сентября 2021 года, когда альянс ОПЕК+ начал наращивать добычу, отставание от разрешенных уровней только увеличивается - на конец июня оно составляет 2,8 млн б/с (почти 3% мирового спроса).

"В июле добыча стран-участниц ОПЕК+ и так отставала от квот почти на 3 млн б/с, поэтому дальнейшее увеличение квоты не имеет большого влияния на баланс рынка. В то же время, динамика запасов последние месяцы говорит об относительной сбалансированности рынка, поэтому сильный рост добычи в моменте и не требуется. В то же время приверженность ОПЕК+ производственной дисциплине - это сигнал о том, что переизбытка предложения в ближайшие месяцы ждать не стоит", - сказал "Интерфаксу" директор аналитического департамента ИБ "Синара" Кирилл Таченников.

И даже Саудовская Аравия, возможности которой казались безграничными, отстает в июне от своего уровня на 115 тыс. б/с.

"Текущая волатильность на нефтяном рынке привлекла внимание к свободным мощностям по добыче нефти в мире, которые есть в основном у Саудовской Аравии и ОАЭ - в августе они будут составлять лишь 2,2 млн б/с", - написало МЭА в своем июльском отчете.

Аналитики подчеркнули также, что Саудовской Аравии может оказаться сложно долго удерживать добычу на августовской квоте в 11 млн б/с (соответствующая статистика еще не доступна, в июне королевство добывало 10,55 млн б/с - ИФ).

"По нашим оценкам, Саудовская Аравия способна поддерживать добычу на уровне около 11 млн б/с в течение длительного периода, хотя это может оказаться проблемой, учитывая ее зрелые резервуары. Более высокие объемы ускоряют темпы истощения и потребуют увеличения объемов бурения. Мы предполагаем, что, если потребуется добывать еще больше, Эр-Рияд может увеличить добычу нефти до максимальной мощности в 12,2 млн баррелей в сутки (включая нейтральную зону с Кувейтом) в течение 90 дней", - говорится в отчете МЭА.

ОАЭ добывают втрое меньше Саудовской Аравии, но их свободные мощности сопоставимы - 950 тыс. б/с против 1,2 млн б/с у Саудовской Аравии. Однако поскольку квоты между странами в рамках общего наращивания распределяются пропорционально доле в добыче, увеличение производства ОПЕК+ на 100 тыс. б/с означает, что Саудовской Аравии разрешено нарастить его на 25 тыс. б/с, а ОАЭ - на 8 тыс. б/с.

Россия имеет такую же квоту, как Саудовская Аравия, и стремится наращивать добычу в условиях санкционных ограничений, но в июне отстает от разрешенного уровня примерно на 0,8 млн б/с. Данные за июль и август пока недоступны.

Про запас

ОПЕК+ в своем пресс-релизе подробно объяснил причины такого незначительного увеличения: "Крайне ограниченное наличие свободных мощностей требует их использования с большой осторожностью для ответа на серьезные перебои с поставками".

Министры подчеркнули быстро меняющиеся основы нефтяного рынка, отметив, что хроническая нехватка инвестиций в нефтяной сектор привела к сокращению избыточных мощностей по всей цепочке создания стоимости (как в upstream, так и downstream). Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман указывал, что рекордные цены на топливо связаны не столько с высокой ценой на нефть, сколько с сокращением мощностей по ее переработке - за последние три года из оборота выведены мощности на 3-4 млн б/с.

С особой обеспокоенностью министры подчеркнули, что недостаточные инвестиции в сектор разведки и добычи повлияют на своевременное наличие адекватных для удовлетворения растущего спроса после 2023 года поставок со стороны ряда производителей нефти.

Новак добавил, что сейчас рынок сбалансирован и восстановился до допандемийного уровня, а текущее решение позволит удовлетворить растущий спрос.

Российский вице-премьер отметил также, что, несмотря на восстановление, на рынке все еще остаются неопределенности, такие как возможные карантины, а также разрыв логистических цепочек из-за санкций на российские нефть и нефтепродукты.

По мнению аналитиков MUFG Bank, ускорение добычи ОПЕК+ как механизм сдерживания цен на нефть, скорее всего, приведет к обратным результатам. "(Свободные) мощности значат гораздо больше (для рынка - ИФ), чем добычные квоты ОПЕК+, и сейчас мы находимся на пороге, когда небольшое временное прерывание поставок может вызвать ассиметричный риск повышения цены", - говорится в их июньском обзоре.

"Опыт 2004 года свидетельствует о беспокойстве рынков по поводу нехватки свободных мощностей. В 2004 году исчерпание резервных мощностей вызвало значительный рост долгосрочных цен на нефть - с $25 до $65 за баррель. Тогда всплеск долгосрочных цен привел к ослаблению спроса, что позволило увеличить запасы", - отмечают аналитики.

В своем пресс-релизе ОПЕК+ особо подчеркнул "ценность и важность поддержания консенсуса как необходимого для сплоченности ОПЕК и стран-участниц, не входящих в ОПЕК, нефтедобывающих стран, с учетом последних фундаментальных показателей рынка нефти".

В марте 2020 года отсутствие договоренности между странами ОПЕК+ привело к разрыву сделки и ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией. После того, как при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа они помирились, решения принимаются с учетом пожеланий всех сторон - иногда даже разнонаправленные.