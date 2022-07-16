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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Саудовская Аравия и США подписали 18 соглашений в ходе визита Байдена

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В результате визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию стороны подписали 18 документов о сотрудничестве в различных сферах, сообщило саудовское государственное информагентство SPA.

"Министры энергетики, инвестиций, связи и здравоохранения Саудовской Аравии заключили 18 соглашений со своими американскими коллегами. Вышеупомянутые соглашения открывают новые возможности для совместного сотрудничества в области инвестиций, энергетики, информационных технологий, космоса и здравоохранения", - говорится в сообщении.

Администрация американского лидера ранее информировала, что Эр-Рияд в целях поддержания развития глобальной экономики обязался поддерживать баланс на мировом рынке нефти.

"Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс на мировом нефтяном рынке для устойчивого экономического роста", - сообщили в Белом доме.

Саудовская Аравия США Джо Байден
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