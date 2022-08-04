Расписки Ozon выросли на 7%, нивелировав падение предыдущего дня на новостях о пожаре

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Депозитарные расписки Ozon выросли в начале торгов на "Московской бирже" в четверг почти на 7% (до 1280 рублей за штуку), полностью нивелировав падение предыдущего дня на новостях о пожаре на складе компании.

Рано утром 4 августа пожарные полностью потушили возгорание на складе Ozon в подмосковной Истре.

3 августа пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад в подмосковной Истре, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания была привлечена авиация МЧС.

По данным пресс-службы МЧС РФ, спасателям удалось локализовать возгорание на площади 55 тыс. кв. м. В результате происшествия обрушилась кровля здания на площади 22 тыс. кв. м.

В пресс-службе скорой помощи Московской области сообщили, что всего "пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, а девять - амбулаторно".

В свою очередь пресс-служба Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были своевременно эвакуированы со склада.

По факту пожара начата проверка.